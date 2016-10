Die Commerzbank hat die Einstufung für HHLA vor Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 14,50 Euro belassen. Ein solides drittes Quartal dürfte die Ziele des Hamburger Hafenbetreibers konservativ erscheinen lassen, schrieb Analyst Adrian Pehl in einer Studie vom Dienstag. Er sehe deshalb gute Chancen, dass das obere Ende der Zielspanne beim Umsatz erreicht werde - oder sogar etwas mehr. In gewissem Ausmaß sei dies aber schon in den Konsenserwartungen enthalten./tih7ajx

ISIN: DE000A0S8488