London (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Thyssenkrupp (ISIN DE0007500001/ WKN 750000) auf "equal weight" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen.Angetrieben von den Anti-Dumping-Maßnahmen in Europa hätten die europäischen Stahlaktien im vergangenen Monat besser abgeschnitten als der breite Markt, schrieb Analyst Vladimir Sergievskiy in einer Branchenstudie vom Freitag. Das Nachfragebild in der Branche bleibe aber gedämpft und auch der Druck von Importseite bleibe hoch./tih/tos Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (21.10.2016/ac/a/d)

