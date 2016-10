Bremen (ots) -



Kaum im rowohlt Verlag erschienen, kann man es im Handel und über das Internet nicht mehr bestellen - die Zentrallager sind deutschlandweit leer. Die Rede ist vom Buch "Entscheide selbst, wie alt du bist" des Autors Sven Voelpel, Altersforscher und Professor für Betriebswirtschaftslehre. Sein aktuelles Werk entwickelt sich nicht ohne Grund zum Bestseller: Das Thema trifft den Nerv der Zeit. Schließlich geht das Alter uns alle etwas an. "Leider geistern noch immer fast ausschließlich negative Altersbilder durch unsere Köpfe. Dem möchte ich entgegenwirken - mit dem ersten forschungsbasierten Plädoyer für die Wertschätzung des Alters und einem Rezept zum Jungbleiben: Man muss das Alter als Zugewinn sehen", so der 43-Jährige.



Sein Fazit nach Auswertung wissenschaftlicher Studien ist so einfach wie erstaunlich: Jeder ist seines Alters Schmied, denn: "Nur 20 bis 30 Prozent des Alterungsprozesses werden genetisch beeinflusst, der Rest ist Umwelt und vor allem Kopfsache", so Sven Voelpel. In seinem Buch fordert er auf, umzudenken - mit einer positiven Einstellung dem Alter gegenüber. Wie er gelingen kann - der Einstellungswandel zum Alter - beschreibt Sven Voelpel auf 287 unterhaltsamen Seiten und begleitet ihn sogar durch ein kostenloses E-Mail Coaching. Eines verrät er vorab: "Sich den Spaß am Leben zu bewahren, ist das Wichtigste. All meinen Lesern, die jung bleiben wollen, kann ich eines raten: Traut Euch was und entscheidet selbst!" Weitere Informationen unter www.alter-ist-kopfsache.de oder https://facebook.de/alteristkopfsache



Das Buch "Entscheide selbst, wie alt Du bist" ist voraussichtlich wieder ab dem 27.10.2016 erhältlich.



Zum Autor: Prof. Dr. Sven Voelpel leitet das WDN - WISE Demographie Netzwerk - an der Jacobs University Bremen, in dem Wissenschaftler und Unternehmen wie Allianz und Daimler sich über Fragen zum Demographischen Wandel austauschen. Gemeinsam wird darüber nachgedacht, was das Älterwerden der Belegschaft wirtschaftlich bedeutet und wie man das Potenzial der "Oldies" für beide Seiten gewinnbringend nutzen kann.



