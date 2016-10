Weiß und neutrale Farben sind weiterhin weltweit am beliebtesten

PPG (NYSE: PPG) veröffentlichte heute seine jährlichen Übersicht zu den beliebtesten Fahrzeugfarben. Dieser ist zu entnehmen, dass die Konsumenten Autos in neutralen Farben bevorzugen. Mehr als 75 Prozent der 2016 weltweit gebauten Fahrzeuge waren weiß, schwarz, grau oder silberfarben. (Weiteres Informationsmaterial zu den von PPG für 2016 ermittelten beliebtesten Fahrzeugfarben erhalten Sie unter http://newsroom.ppg.com/autocolor16.)

Weiß lag mit 38 Prozent weiterhin an der Spitze der beliebtesten Autofarben weltweit und stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3% (2015 waren es 35 Prozent). Schwarz (16 Prozent), Silber (12 Prozent und Grau (10 Prozent) vervollständigten die Top-Fahrzeugfarben der Welt. Obwohl den Recherchen von PPG zufolge, fast 60 Prozent der Konsumenten in den USA und Europa die Farbe als wichtigen Aspekt bei der Entscheidung ein Auto zu kaufen angaben, war die Popularität von Blau, Grün, Naturfarben und Rot gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Zu den wichtigsten regionalen Trends der von PPG ermittelten Daten für 2016 gehören:

Nordamerika: Weiß (25 Prozent) gefolgt von Schwarz und Silber (jeweils 19 Prozent), Grau (12 Prozent), Rot und Blau (jeweils 10 Prozent).

Südamerika: Weiß (37 Prozent) annähernd auf dem globalen Popularitätsniveau, dicht gefolgt von Silber (29 Prozent). Schwarz (12 Prozent), Grau (10 Prozent) und Rot (8 Prozent) vervollständigten die Top 5.

Europa: Weiß (33 Prozent), gefolgt von Grau (18 Prozent), Schwarz (16 Prozent), Silber (10 Prozent), Blau (8 Prozent) sowie Naturfarben und Rot (jeweils 7 Prozent).

Asien-Pazifik-Raum: Weiß (47 Prozent) führte mit größerem Abstand als in jeder anderen Region, gefolgt von Schwarz (14 Prozent), Naturfarben (11 Prozent), Silber (10 Prozent) und Rot (7 Prozent).

"Obwohl Weiß als Fahrzeugfarbe weltweit dominiert, sind die Farbpräferenzen nach Märkten und Fahrzeugtypen vielfältiger geworden", erklärte Jane Harrington, PPG Manager, Colour Styling, Automotive Original Equipment Manufacturer (OEM) Coatings. "Beispielsweise ist Silber in Nordamerika die führende Farbe bei Kompaktmodellen, während Schwarz bei Sportwagen bevorzugt wird. Metallikfarben sind in Amerika und Europa bei Männern beliebt, während Frauen in diesen Märkten bei ihren Autos Perleffektlackierungen den Vorzug geben.

Diese Unterscheide unterstreichen die Bedeutung der Zusammenarbeit mit unseren Kunden in der Automobilbranche, um unverkennbare Farben und Effekte zu entwickeln, die die anvisierte Käufergruppe einer Marke in einem spezifischen Markt ansprechen", fügte sie hinzu.

In der Vorschau auf die Modelle der Baujahre 2017 und 2018 sieht PPG nach Angaben Harrington einen Vormarsch der Farbe Blau. "In unseren Daten für 2016 legte Blau bei Luxusautos, Mittelklassewagen und Kompaktmodellen um 3 Prozent zu. Blau war zudem auf der "North American International Auto Show" in Detroit in den letzten drei Jahren stark vertreten. Unter den Konzeptfahrzeugen und neu vorgestellten Modellen standen 2014 der Porsche 911 Targa in Saphirblau und 2015 die Ford-Modelle GT Super Car, Mustang, Fusion und Focus in einem auffälligen geschichteten Blau im Mittelpunkt. Auf der "Auto-Show 2016" erhielt das herrliche Konzeptmodell Buick Avista den "EyesOn Design"-Award in einem fabelhaften Deep Saphire Blue.

"Blau ist eine sehr vielseitige Farbe für den Automobilmarkt, denn bereits ganz leichte Verschiebungen im Ton, Chroma und Flockenerscheinungsbild einer blauen Lackierung können den Stil eines Fahrzeugs unterstreichen oder eine Marke besonders hervorheben", so Harrington weiter.

PPG-Farbpaletten für Fahrzeugmodelle des Baujahrs 2020

Von der Natur, Innenarchitektur, industriellem Design, Mode, Gesellschaft, internationalen Automessen und neuer Pigmenttechnologie inspiriert, umfasst die neue "Kulture"-Kollektion von PPG für Fahrzeugmodelle des Baujahrs 2020 70 neue Farben über vier Farbtrendpaletten:

Hour Glass (Sanduhr) bringt Nostalgie für klassisches Design, jedoch neu auf die heutige Welt ausgerichtet. Die Palette umfasst traditionelle Farben wie Königsblau, Olivgrün, raffinierte Brauntöne und Rottöne.

(Sanduhr) bringt Nostalgie für klassisches Design, jedoch neu auf die heutige Welt ausgerichtet. Die Palette umfasst traditionelle Farben wie Königsblau, Olivgrün, raffinierte Brauntöne und Rottöne. ES/Sense veranschaulicht die Idee, dass "weniger mehr ist", wo einfaches, reines Design und das Leben für den Augenblick wichtig sind. Subtile Pastell- und Keramiktöne in verschiedenen Sättigungen deuten eine Reaktion auf die Übersättigung durch sozialen Medien und Technologien an.

veranschaulicht die Idee, dass "weniger mehr ist", wo einfaches, reines Design und das Leben für den Augenblick wichtig sind. Subtile Pastell- und Keramiktöne in verschiedenen Sättigungen deuten eine Reaktion auf die Übersättigung durch sozialen Medien und Technologien an. IMpower repräsentiert eine Antwort auf neue Denkweisen sowie neue Design-Richtlinien. Es ist ein Ausgleich zwischen extrem chromatischen Farben und komplexen dezenten Farbtönen.

repräsentiert eine Antwort auf neue Denkweisen sowie neue Design-Richtlinien. Es ist ein Ausgleich zwischen extrem chromatischen Farben und komplexen dezenten Farbtönen. Biocentric vereinigt den Wunsch nach einem natürlichen Lebensstil mit einem wachsenden Trend den Weltraum zu erforschen. Es bietet eine Palette durch die Natur inspirierte Töne mit tiefen galaktischen Schattierungen.

PPG zieht eine Gruppe von mehr als 20 internationalen Farbexperten zu Rate, mit Fokus auf die Märkte Automobil, Architektur, Luft- und Raumfahrt und Verbraucherprodukte. Diese Fachkräfte analysieren Designtrends, Verbraucherpräferenzen und Prioritäten in Regionen, Kulturen und Weltmärkten, um die Faktoren zu ermitteln, die die künftige Farbauswahl beeinflussen. Die in diesem Jahr herausgegebenen neuen Farben und Farbpaletten für Automobilhersteller, spiegeln die Entwicklungen in diesen Märkten und Einflussbereichen wider.

