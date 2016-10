Hamburg (ots) -



Mit AdEspresso, Kenshoo, Nanigans und drei weiteren neuen Partnern bietet Hootsuite das umfassendste Angebot für Unternehmen, die ihre Kunden über Paid, Owned, Earned und Shared Social Media-Initiativen erreichen und mit diesen interagieren wollen.



Die weltweit meistgenutzte Plattform für Social Media Management Hootsuite schließt Partnerschaften mit sechs führenden Technologie- und Service-Anbietern von Lösungen für Social Media-Werbung.



Das Unternehmen gibt heute bekannt, dass Hootsuite damit das umfangreichste Ökosystem für Social Media-Werbung bietet, das auf einer Social Media Management Plattform zur Verfügung steht. Hootsuite Kunden können ihre organischen Social Media-Aktivitäten künftig mit optimierten Social Media-Werbekampagnen ergänzen, um ihre Geschäftserfolge zu steigern.



Die neuen Hootsuite Partner gehören zu den Branchenbesten:



- AdEspresso, die marktführende Self-Service-Lösung zur Optimierung von Facebook- und Instagram-Anzeigen - Kenshoo, der weltweite Marktführer für agiles Marketing - Nanigans, der führende Anbieter von automatisierter Advertising-Software für interne Marketing-Teams - Adaptly, ein Technologie- und Service-Anbieter, der Werbetreibende bei der übergreifenden Skalierung ihrer Kampagnen auf Facebook, Instagram, Twitter und Pinterest unterstützt - Mediative, eine der größten Firmen für integriertes Digitales Marketing und Digitale Werbung in Nordamerika - Popimedia, ein Tochterunternehmen von Publicis, das als Anbieter von Werbe-Technologie Marken auf Facebook dabei unterstützt, ihre Werbeausgaben zu optimieren, Zeit zu sparen und ihre Anzeigenwerbung zu skalieren.



Die Ausgaben für bezahlte Social Media-Werbung steigen. Immer mehr Marken suchen nach Wegen, das Kunden-Engagement und den Return of Investment über organische Social Media-Posts hinaus zu erweitern. Laut eMarketer sollen die Ausgaben für Anzeigen in den sozialen Netzwerken bis 2017 35,98 Milliarden Dollar erreichen und 16 Prozent der weltweiten Spendings für digitale Anzeigen ausmachen.



"Marken investieren stärker denn je in bezahlte Social Media-Werbung um ihre Social Media-Initiativen und Marketing-Kampagnen abzurunden. Durch die Partnerschaft von Hootsuite mit diesen führenden Anbietern von Social Ad-Lösungen können wir unseren Unternehmenskunden einen zusammenhängenden und umfassenden Blick auf ihre gesamte Social Media-Strategie ermöglichen", erklärt Matt Switzer, Senior Vice President of Labs, Corporate & Business Development bei Hootsuite.



Hootsuite Kunden können nun flexibel aus den weltbesten Technologie- und Service-Lösungen wählen, um ihre Social Media-Kampagnen über alle wichtigen Social Media-Kanäle wie Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest und Snapchat hinweg zu managen und zu optimieren.



"Bei Nanigans unterstützen wir Unternehmen dabei, das Optimum aus ihrer Social Media-Anzeigenwerbung herauszuholen und ihre geschäftlichen Ziele zu erreichen. Die Kunden profitieren von unserer Partnerschaft mit Hootsuite, weil sie ihre digitale Werbestrategie durch die Koordination mit ihren Social Media-Initiativen besser kontrollieren können", erläutert Ben Tregoe, Senior Vice President of Business Development bei Nanigans.



Social Media-Anzeigen einfach direkt in Hootsuite gestalten, optimieren und managen



Mit der Integration von Kenshoo, AdEspresso und Popimedia können Hootsuite Kunden künftig bezahlte Social Media-Kampagnen und organische Social Media-Kanäle einfach an einem einzigen Ort verwalten und ihre Social Media-Werbung direkt auf dem Hootsuite Dashboard managen, darunter:



- Neue Anzeigen-Kampagnen gestalten - Laufende Kampagnen optimieren - Die Wirkung erfolgreicher organischer Social Media-Posts steigern - Anzeigen-Kampagnen mit Analytics messen



Damit erhalten Kunden einen ganzheitlichen Blick auf ihre gesamten Social Media-Aktivitäten. Das erhöht nicht nur die Produktivität, sondern befähigt die Unternehmen auch, bessere Entscheidungen hinsichtlich bezahlter Social Media Aktivitäten zu treffen. Und das wirkt sich positiv auf die Geschäfte aus.



"Die sozialen Medien sind extrem schnelllebig. Marken müssen beweglich bleiben, um in allen digitalen Kanälen für Veränderungen gerüstet zu sein. Mit der Integration von Kenshoo in Hootsuite können unsere Kunden ihre bezahlten und organischen Social Media-Aktivitäten besser verstehen und damit den Effekt ihrer Maßnahmen steigern", sagt Tom Affinito, Vice President Product Marketing bei Kenshoo.



"AdEspresso ist einer der am schnellsten wachsenden Partner von Facebook und bietet branchenführende Optimierungs- und Reporting-Lösungen für Facebook- und Instagram-Anzeigen. Kunden, die unsere Lösung gemeinsam mit der leistungsstarken Hootsuite Plattform nutzen wollen, um alles aus ihrer Facebook- und Instagram-Werbung herauszuholen, profitieren von der Integration", erläutert Armando Biondi, Mitbegründer und CEO von AdEspresso.



Hootsuite Partner unterstützen Vermarkter dabei, in der komplexen Welt der Social Media-Anzeigenwerbung die richtigen Entscheidungen zu treffen



Adaptly und Mediative stellen den Kunden ausgefeilte Software und Expertise im Bereich Managed Services bereit. Beide Hootsuite Partner konzentrieren sich auf den ROI und die Steigerung der Effektivität digitaler Marketing-Programme und treten an, um gemeinsam mit Marken leistungsstarke Social Media-Anzeigen-Kampagnen zu entwickeln.



"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Hootsuite, einer der aktuell besten Plattformen für Marken zur Verwaltung von organischen Social Media-Aktivitäten. Bei Adaptly werden wir eng mit Hootsuite zusammenarbeiten, um Kunden mit den Paid Social Media-Technologien, Services und Support zu versorgen, die diese benötigen, um ihre bestehende organische Social Media-Strategie zu stärken", erklärt Nikhil Sethi, CEO von Adaptly.



Weiterführende Informationen:



Landing Page: https://hootsuite.com/pages/landing/social-ads



