New York - Uneinheitlich ausgefallene Quartalszahlen von US-Unternehmen haben die Wall Street am Dienstag zunächst richtungslos dahin dümpeln lassen. Der Dow Jones Industrial verlor im New Yorker Vormittagshandel zuletzt 0,08 Prozent auf 18 208,30 Punkte, nachdem er am Vortag um 0,43 Prozent zugelegt hatte. Der breite S&P-500-Index fiel am Dienstag um 0,16 Prozent auf 2147,98 Punkte. Der technologielastige Nasdaq-100-Index büsste 0,11 Prozent auf 4904,47 Zähler ein.

Auch frische US-Konjunkturdaten vermochten es nicht, dem Markt einen klaren Trend zu verpassen. Laut dem Case-Shiller-Index und der Federal Housing Finance Agency (FHFA) waren die Preise am US-Häusermarkt im August stärker gestiegen als erwartet. Dagegen hatte sich die Verbraucherstimmung im Oktober überraschend deutlich eingetrübt.

Am Dienstag öffneten alleine aus dem Dow fünf Unternehmen ihre Bücher. Dabei stachen die Anteilscheine von Procter & Gamble positiv heraus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...