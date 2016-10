mybet Holding SE: Prognose für das Geschäftsjahr 2016 geändert

Berlin, 25. Oktober 2016. Ausgehend von vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal 2016 hat die mybet Holding SE in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2016 einen Konzernumsatz von rund 35 Millionen Euro erzielt. Das dritte Quartal zeigt somit ein Anhalten des negativen Umsatztrends aus den Vorquartalen. Aufgrund dieser Umsatzentwicklung ist ein Erreichen der aktuellen Umsatzprognose nicht mehr realistisch, selbst bei einem möglicherweise zum Jahresende eintretenden positiven Impuls durch die neu eingeführte IT-Plattform. Daher senkt die mybet Holding SE die bestehende Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2016. Der Vorstand geht nun davon aus, dass der Konzernumsatz im Gesamtjahr 2016 zwischen 43 und 46 Millionen Euro liegen wird. Die vorherige Prognose sah einen Jahresumsatz von 59 bis 62 Millionen Euro vor.

Die EBIT-Prognose sieht hingegen unverändert ein EBIT im positiven niedrigen Millionenbereich vor (inkl. der Effekte aus der pferdewetten.de- Transaktion).

mybet Holding SE Die mybet Gruppe ist ein in mehreren europäischen Ländern lizenzierter Anbieter von Sportwetten und Online-Casinospielen mit Sitz in Berlin und Standorten in Hamburg, Köln und auf Malta. mybet bietet ihre Wett- und Gaming-Produkte über die Internet-Plattformen mybet.com und mybet.de sowie per Franchise-System auch in stationären mybet-Wettshops an. Zudem beliefert die Unternehmensgruppe als B2B-Dienstleister regionale Wettanbieter in Europa und Afrika. Die mybet Holding SE ist die Muttergesellschaft der mybet Gruppe. Die Aktien der mybet Holding SE (ISIN DE000A0JRU67) sind an der Frankfurter Wertpapierbörse im Prime Standard notiert. Weitere Informationen unter www.mybet-se.com

