Tschetschenische Asylbewerber sollen von Deutschland aus Gewalttaten vorbereitet und Terrorismus finanziert haben. Die Polizei schlägt bei Razzien in fünf Ländern zu - aber alle Verdächtigen bleiben auf freiem Fuß.

In fünf Bundesländern sind am Dienstag Polizeieinheiten bei Anti-Terror-Einsätzen gegen mehrere Tschetschenen aus Russland vorgegangen. Nach Angaben des Landeskriminalamtes in Erfurt wurden zeitgleich insgesamt zwölf Wohnungen und eine Gemeinschaftsunterkunft in Thüringen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Bayern durchsucht. Es gehe unter anderem um den Verdacht der Terrorismusfinanzierung.

Bei den Einsätzen sei eine weiße Substanz gefunden worden, "die ist ungefährlich", sagte eine Sprecherin des LKA. Worum es sich dabei genau handelt, werde noch untersucht. Nach Angaben von Thüringens Innenminister Holger Poppenhäger (SPD) wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...