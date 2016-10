Die Chancen auf eine Evakuierung der syrischen Stadt Aleppo schwinden zunehmend. Die Uno kündigte an, das Vorhaben aufgeben, Kranke und Verletzte aus dem umkämpften Osten der Millionen-Metropole herauszuholen.

Die Menschen in der Rebellen-Enklave im syrischen Aleppo haben kaum noch Chancen auf eine Evakuierung. Die Vereinten Nationen würden das Vorhaben aufgeben, Kranke und Verletzte aus dem umkämpften Osten der nordsyrischen Millionen-Metropole herauszuholen, kündigte der Uno-Nothilfekoordinator Stephen O'Brian am Dienstag an. Regierungstruppen und Rebellen hätten Evakuierungen sowie die Lieferung von medizinischen und anderen Hilfsgütern verhindert. Während der dreitägigen einseitigen russischen Feuerpause in der vergangenen Woche habe kein einziger Kranker aus Aleppo herausgebracht werden können. Das russische Verteidigungsministerium widersprach ...

Den vollständigen Artikel lesen ...