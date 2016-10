IRW-PRESS: Black Sea Copper & Gold Corp.: Black Sea Copper & Gold avanciert neues Porphyr-Ziel in Bulgarien

Vancouver, British Columbia. 25. Oktober 2016. Black Sea Copper & Gold Corp. (TSX-V: BLS) (Black Sea oder das Unternehmen) gibt die Explorationspläne für die sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliche Kupfer-Gold-Liegenschaft Kalabak im Südosten Bulgariens bekannt. Ein systematisches Explorationsprogramm wurde begonnen einschließlich geologischer Kartierungen, geochemischer Probennahmen, Probennahmen auf Bergrücken und über Probenraster sowie geophysikalische Untersuchungen am Boden, um dieses Ziel zur Bohrphase zu avancieren.

Black Sea begann ihre Explorationskampagne in Osteuropa im Jahr 2012 und hat seitdem 4 Jahre mit extensiver Datenakquisition und regionaler Zielgebietserfassung hinter sich. Erkundungsprogramme mit Fokus auf porphyrische Kupfer-Gold-Ziele und epithermale Gold-Ziele wurden in Bulgarien, Serbien und Rumänien durchgeführt. Das Unternehmen setzte internationale und ortsansässige Experten für Kupfer- und Goldlagerstätten ein, um Hunderte Mineralvorkommen und Ziele auf einer Fläche von über 2.600 Quadratkilometer höffiger Landflächen zu überprüfen und zu beproben. Die Zielgebiete wurden auf mehrere wichtige Landpakete reduziert, die in Zusammenhang mit früheren nicht erkannten magmatisch-hydrothermalen Zentren mit ausstreichender Alteration und Kupfer-Gold-Vererzung stehen.

Projektübersicht. Das Mineralpotenzial auf Kalabak wurde während Black Seas extensivem Erkundungsprogramm in Bulgarien identifiziert. Als Ergebnis beantragte das Unternehmen die Kalabak-Lizenz, die im Oktober 2014 gewährt wurde. Das Kalabak-Lizenzgebiet (191 km2) liegt innerhalb eines sich abzeichnenden porphyrischen Kupfer-Gold-Gürtels (Porphyry Copper-Gold Belt) im Südostsektor der bulgarischen Rhodopen. Die östlichen Rhodopen wurde ursprünglich als ein epithermaler Gold-Gürtel betrachtet. Jedoch der jüngste Explorationserfolg einer Anzahl von Unternehmen in dem Gürtel deutet darauf, dass dies ein sich abzeichnendes porphyrisches Kupfer-Gold-Camp ist.

Geologischer Rahmen. Die Kalabak-Lizenz wird von tertiären intermediären bis felsischen Vulkaniten und Intrusionsgesteinen (Abbildung 1) unterlagert. Die porphyrischen Cu-Au-Entdeckungen tertiären Alters und die Projektfortschritte ziehen sich durch die Region in der Westtürkei, Griechenland, Mazedonien und Serbien (z. B. Pilot Gold, Euromax und Eldorado Gold). Alle diese Gebiete werden von tertiären magmatischen Gesteinen des Inselbogentyps unterlagert, die jenen in den Rhodopen ähnlich sind. Ungefähr 50 km nordnordwestlich des Zielgebiets Kalabak kommen im tertiären Spahievo-Bezirk in Bulgarien porphyrische Kupfervorkommen vor.

Vererzung und Alteration. Die metallurgische Domäne der östlichen Rhodopen hat sich in den letzten Jahrzehnten von einem Buntmetall-Ganglagerstätten- zu einem epithermalen Gold-Camp entwickelt. Diese Arten hydrothermaler Systeme können von porphyrähnlichen Wurzelzonen gespeist werden. Eine Alteration und Vererzung des Porphyrtyps auf Kalabak wurde von Geologen der Black Sea im Juli 2013 identifiziert. Dieses Zielgebiet beherbergt ausstreichende Quarzgang-Stockworks mit mittig Magnetit-Pyrit-Kupferkies, die sekundäre porphyrische Quarzdioritintrusionen mit Biotit-Alteration durchschneiden. Das Porphyr-Vorkommen liegt neben einer noch offenen 600 m x 200 m großen Quarz-Serizit-Pyrit-Alterationszone, die von tektonisch kontrollierten Buntmetall führenden Gängen durchschnitten wird.

Qualifizierte Person. Daniel MacNeil, MSc, P.Geo., eine gemäß National Instrument 43-101 qualifizierte Person hat alle technischen und wissenschaftlichen Informationen in dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt. Herr MacNeil ist für die Projektakquisitionen und Entwicklung verantwortlich.

Über Black Sea Copper & Gold Black Sea Copper & Gold Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das in der Schwarzmeerregion Osteuropas tätig ist. Das Unternehmen besitzt über 4 Jahre an regionaler Erfahrung sowohl technisch als auch betrieblich in Bulgarien, Serbien, der Türkei und Rumänien. Ferner hat das Unternehmen ein Komplement an lokaler technischer, logistischer, gemeindlicher und korporativer Unterstützung aufgebaut. Black Sea hat seine Fähigkeit demonstriert, neue porphyrische Kupfer-Gold-Ziele und epithermale Ziele zu identifizieren und ist der Ansicht, dass es in der Branche eine der umfangreichsten firmeneigenen Geologie- und Explorations-Datensammlungen über Osteuropa besitzt. Das Unternehmen ist engagiert, ein robustes Portfolio hochwertiger Kupfer- und Goldprojekte mit Potenzial für Weltklasse-Bergbauprojekte zusammenzustellen.

