Bei den Tarifverhandlungen der Bahn steckt der Teufel im Arbeitszeit- Detail. Die Lokführergewerkschaft GDL fordere indirekt die Einführung der Viertagewoche bei vollem Lohnausgleich, sagt die Bahn.

Die Arbeitszeitregeln werden zum Knackpunkt der Tarifverhandlungen für das Zugpersonal der Deutschen Bahn AG. Das Unternehmen unterbreitete bei den Verhandlungen am Dienstag in Frankfurt zwar erste eigene Vorschläge zur Entlastung bestimmter Personalgruppen, wies aber auf der anderen Seite die Forderungen der Lokführergewerkschaft GDL etwa zur Schichtplanung strikt zurück. Ein Angebot zum Entgelt gab es nicht. Die vorgeschlagenen Entlastungen könnten beispielsweise im Güterverkehr und in einzelnen Regionen wie den Großräumen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...