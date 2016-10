Der Chef der Bank of England beruhigte die Märkte mit einem Auftritt vor dem britischen Oberhaus: Das Pfund erholte sich. Zum heiklen Bankenthema sprach er beruhigende Worte. Fragen zu seiner Zukunft wich er aber aus.

Es war ein kurzer Satz und drückte eigentlich eine Selbstverständlichkeit aus. Doch es hat gereicht, um der britischen Währung am späten Dienstagnachmittag auf die Sprünge zu helfen: Man werde die Bewegungen der Währung und die Folgen für die Inflation berücksichtigen, wenn das geldpolitische Gremium der Notenbank nächste Woche seine Entscheidungen treffen werde, sagte Mark Carney, Chef der Bank of England, bei einer Anhörung vor dem britischen Oberhaus.

Im Vorfeld von Carneys Auftritt war das Pfund noch gegenüber Dollar und Euro deutlich gefallen. Experten erklärten dies mit der Befürchtung, dass die britische Notenbank nächste Woche den Leitzins weiter senken könnte. Nach Carneys Aussage hat die Währung zumindest einen Teil ihrer Verluste wieder wettgemacht.

Investoren halten es offenbar für nicht mehr so wahrscheinlich, dass der nächste Zinsschritt der Notenbank bereits Anfang November kommen könnte - angesichts des bereits sehr tiefen Falls der Währung, was die Inflation in die Höhe treiben dürfte. Seit dem Brexit-Referendum Ende Juni hat das Pfund gegenüber dem Dollar um gut 18 Prozent nachgegeben und ist damit so tief gefallen wie seit mehr als 30 Jahren nicht mehr.

Carney hat bei seinem Auftritt allerdings nicht nur die Anleger beruhigt, die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...