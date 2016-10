Die Republik Österreich hat am Dienstag 2 Mrd. Euro über eine 70-jährige Staatsanleihe aufgenommen. Die Papiere waren deutlich überzeichnet und brachten eine Rendite von 1,53 Prozent, teilte die Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA) am Abend mit. Sie sei die erste Staatsanleihe in der Eurozone mit einer Laufzeit von 70 Jahren. ...

