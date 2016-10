FRANKFURT (Dow Jones)--Trotz der Verluste an der Wall Street haben sich die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel am Dienstag recht stabil gezeigt. Auffällige Kursbewegungen in Einzelaktien seien nicht aufgefallen, berichtete ein Händler.

Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor legten um 0,2 Prozent zu, nachdem der US-Konzern am späten Abend seine Quartalszahlen vorgelegt hatte. Erstmals seit 2001 meldete Apple einen Umsatz- und Gewinnrückgang, was aber von Analysten so erwartet worden war.

Puma wurden am Abend 0,6 Prozent niedriger getaxt. Die französische Muttergesellschaft Kering hatte am frühen Abend für das dritte Quartal ein Umsatzplus von 10 Prozent gemeldet. Bei Puma betrug die Steigerung 8 Prozent.

VW zeigten sich am Abend unverändert. Am späten Nachmittag hatte der Konzern die gerichtliche Zustimmung zu dem Vergleich erhalten, mit dem VW den Abgasskandal in den USA beilegen will.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 10.771 10.757 +0,1% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

October 25, 2016 16:43 ET (20:43 GMT)

