Köln (ots) - Neben dem Sonderpreis für "20 Jahre 'Zimmer frei!'" freut sich der Westdeutsche Rundfunk über zwei weitere Auszeichnungen beim diesjährigen "Deutschen Comedypreis". Als "Beste Comedy-Show" wurde wie schon 2015 die Produktion "Carolin Kebekus: PussyTerror TV" gekürt, die im September den Sprung ins Erste gemacht hat. Die WDR/ONE-Sendung "NightWash" erhielt den Preis für die "Beste Stand-Up-Show" im lustigsten Waschsalon der Welt.



Beste Comedy-Show Mit einer Mischung aus Stand-Ups, satirischen Einspielfilmen, musikalischen und schlagfertigen Gästen sowie der Band "Girls n' Pussies" begeistert Gastgeberin Carolin Kebekus ihr Publikum in der WDR-Show "PussyTerror TV". Immer wieder brilliert die Künstlerin, die selbst zum vierten Mal in Folge als "Beste Komikerin" ausgezeichnet wurde, mit Gesangseinlagen und Parodien. Dabei macht sie auch vor Tabubrüchen keinen Halt. Die nächste Ausgabe von "PussyTerror TV" ist am 8. Dezember, 22.45 Uhr, im Ersten zu sehen. "Carolin Kebekus: PussyTerror TV" ist eine Produktion von BRAINPOOL TV GmbH im Auftrag des WDR. Produzent BRAINPOOL: Jörg Grabosch. Redaktion: Elke Thommessen. Infos im Netz unter: pussyterrortv.wdr.de



Beste Stand-Up-Show In Köln-Zollstock wird regelmäßig ein Waschsalon zur Bühne für Comediens jeden Alters. Die ONE/WDR-Sendung "NightWash" begeistert mit einer Mischung aus neuen Gesichtern und "alten Hasen" seit Jahren ihr Publikum. Aktuell übernimmt Thanee als Gastgeberin das Ruder im Waschsalon und folgt damit etablierten Kollegen wie Knacki Deuser und Luke Mockridge. "NightWash" ist eine Produktion von BRAINPOOL TV GmbH in Zusammenarbeit mit dem WDR/ONE. Redaktion: Karin Egle



Sonderpreis Dass das Team und die Moderatoren der WDR-Sendung "Zimmer frei!" den Sonderpreis des Deutschen Comedypreises 2016 erhalten, war bereits im Vorfeld klar. 20 Jahre lang empfingen Christine Westermann und Götz Alsmann prominente Gäste, die sich als WG-Bewerber dem ungewöhnlichen Mix aus skurrilen Spielaktionen, guten Gesprächen, kniffeligen Bilderrätseln, sportlichen und musikalischen Herausforderungen stellten... und am Ende auf jede Menge grüne Karten hofften. "Zimmer frei!" ist eine Produktion des WDR. Redaktion: Michael Kerkmann



Beim "Deutschen Comedypreis" wurden heute Abend Trophäen in insgesamt 12 Kategorien vergeben. Der "Sonderpreis" für die Moderation und Redaktion von "Zimmer frei!" wurde vom Veranstalter, der Köln Comedy Festival GmbH, vergeben.



