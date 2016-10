Köln (ots) - "Der Deutsche Comedypreis 2016": Die Preisträger



Am Dienstagabend wurden bei der Verleihung des Deutschen Comedypreises 2016 im Kölner Coloneum die besten Comedyleistungen des Jahres geehrt. RTL strahlt die Aufzeichnung der Fernsehgala "Der Deutsche Comedypreis 2016", die von Max Giermann moderiert wird, am Samstag, den 29.10. 2016, ab 22.15 Uhr aus. Insgesamt wurden Preise in 12 Kategorien für die herausragendsten Comedyleistungen des Jahres verliehen.



Den Preis als bester Newcomer bekam Chris Tall und in der Kategorie "Beste Innovation" wurde "Familie Braun" (ZDF) mit dem Comedypreis ausgezeichnet. Atze Schröder bekam den Preis für sein Liveprogramm "Richtig Fremdgehen" (RTL) Der Moderator Max Giermann konnte sich mit seinem Team von "Sketch History" (ZDF) über den Preis für die beste Sketch-Comedy freuen. Als Beste Komikerin wurde Carolin Kebekus ausgezeichnet und das bereits schon zum vierten Mal in Folge. Sie nahm gleich auch noch wie im letzten Jahr den Preis für "Pussy Terror TV" (WDR) in der Kategorie Beste Personality-Show entgegen. Als bester Komiker wurde erneut Dieter Nuhr geehrt.



Hier alle Preisträger des "Deutschen Comedypreis 2016":



Bester Komiker: Dieter Nuhr



Beste Komikerin: Carolin Kebekus



Beste Comedyshow: PussyTerror TV (WDR)



Beste Comedyserie: Der Tatortreiniger (NDR)



Beste Satire-Show: extra3 (NDR)



Bestes TV-Soloprogramm: Atze Schröder live! Richtig Fremdgehen (RTL)



Beste Stand Up-Show: NightWash (ONE)



Beste Sketch-Show: Sketch History (ZDF)



Beste Innovation: Familie Braun (ZDF)



Erfolgreichster Live-Act: Mario Barth "Männer sind bekloppt, aber sexy"



Bester Newcomer: Chris Tall



Sonderpreis: 20 Jahre "Zimmer frei" (WDR)



Aktuelle Fotos der Verleihung und der Preisträger sind ab Mittwoch ca. 10.00 Uhr abrufbar: http://kommunikation.rtl.de



OTS: RTL Television GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7847 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7847.rss2



Pressekontakt: Anke Eickmeyer RTL Television GmbH Ein Unternehmen der Mediengruppe RTL Telefon: 0221 / 4567 4244 Fax: 0221 / 456 4291 anke.eickmeyer@mediengruppe-rtl.de