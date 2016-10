Am Montag, dem 17. Oktober 2016, hat das Gemüsezuchtunternehmen Rijk Zwaan aus der niederländischen Stadt De Lier den ersten Pfahl für seine neue Test- und Forschungseinrichtung, das Seed Quality Center (SQC, Saat-Qualitäts-Zentrum), in den Boden geschlagen. Das neue Gebäude wird auf einem Gelände bei Zijtwende in De Lier, rund 500 m von dem Hauptsitz von Rijk Zwaan...

