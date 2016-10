Die marokkanischen Tomatenexporte beliefen sich in der Saison 2015/16 (bis 31. August) auf 537.120 Tonnen, wie in der Vorhersage der Expertenarbeitsgruppe für Tomaten von der Europäischen Kommission (EC) berichtet, die sich am Freitag in Brüssel traf. Bildquelle: Shutterstock.com Die marokkanischen Exporte an die EU beliefen sich auf 406.963 Tonnen und an andere Märkte auf...

