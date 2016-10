Das japanischen Haupthandelshaus Itochu wird in dem Finanzjahr 2018 rund 6 Milliarden Yen (57,7 Millionen USD) ausgeben, um die asiatische Produktionskapazität in seinem Dole-Betrieb für Bananen bis 2020 um rund 60% anzuheben, da Trockenheiten die Bananenernten auf der Philippinischen Insel Mindanao reduziert haben. Die Philippinen sind der wichtigste Lieferant der Frucht an Japan....

Den vollständigen Artikel lesen ...