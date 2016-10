Traurige Wahrheit für alle Apple-Fans - cool ist man nicht mehr. Am Dienstag war im Café Oberholz am Rosenthaler Platz in Berlin das kuriose Schauspiel zu betrachten, dass beim Eintreten in das Café 21 aufgeklappte MacBooks zu sehen waren, ergänzt um ein einziges anderes Exemplar. Apple ist so Mainstream wie Adidas Superstar Turnschuhe, Vans oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...