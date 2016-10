ASCHHEIM/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Zahlungsdienstleister Wirecard verdient weiter kräftig am Boom im Onlineshopping. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte im dritten Quartal um gut 35 Prozent auf 81,4 Millionen Euro, wie das TecDax-Schwergewicht am Mittwoch anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Den Umsatz konnte das Unternehmen auch dank Zukäufen um ein Drittel auf 268 Millionen Euro steigern. Der Konzern schnitt mit den Werten in etwa wie erwartet ab.

Für das laufende vierte Quartal erwartet das Management rund um Chef Markus Braun eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung, die Jahresprognose für ein Ebitda zwischen 298 und 312 Millionen Euro behielt Wirecard bei. Den kompletten Zwischenbericht legt das Unternehmen am 16. November vor./men/fbr

ISIN DE0007472060

AXC0024 2016-10-26/07:17