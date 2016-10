Der Meinungsforscher Matthias Jung (Forschungsgruppe Wahlen) erwartet, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ihre Partei noch vor dem CDU-Bundesparteitag in Kassel am 4. und 5. Dezember darüber informieren wird, dass sie bei der Bundestagswahl 2017 noch einmal antritt. "Eine Partei braucht eine gewisse Zeit, um sich mental auf so ein Ereignis einzustellen", sagte Jung der "Bild" (Mittwoch).

Jung bekräftigte: "Wenn der Hut im Ring liegt, beginnt automatisch die frühe Phase des Wahlkampfs." Wie die Zeitung berichtet, wird Merkel nach der CDU-Bundesvorstandsklausur am 21. November und den sich daran anschließenden vier Regionalkonferenzen am 1. Dezember zu einem digitalen Townhall Meeting laden, in dem die Kanzlerfrage eine Rolle spielen soll.