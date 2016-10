Lieber Leser,

der heutige Börsentag entwickelte sich wie der gestrige: Erst übersprang der deutsche Leitindex DAX die 10.800-Punkte-Marke und erreichte ein neues Jahreshoch (10.827 Punkte), doch dann sorgten Gewinnmitnahmen für Ernüchterung. Am Ende lag der DAX mit 10.757 Punkten hauchdünn unter dem Vortageswert. Für Rückenwind hatten am Vormittag starke Konjunkturdaten gesorgt: Am heutigen Tag veröffentlichte das Münchener Ifo-Institut seinen aktuellen Geschäftsklimaindex. Dieser stieg ...

