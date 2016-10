FRANKFURT (Dow Jones)--Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt im frühen Geschäft am Mittwoch um 11 Ticks auf 163,93 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,97 Prozent und das Tagestief bei 163,86 Prozent. Umgesetzt wurden 15.206 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 1 Tick auf 131,55 Prozent. Marktbewegende Konjunkturdaten stehen am Mittwoch nicht zur Veröffentlichung an. Die Helaba rechnet mit einer Handelsspanne im Bund zwischen 163,15 und 164,40.

October 26, 2016 02:49 ET (06:49 GMT)

