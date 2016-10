_wige MEDIA AG beschließt Kapitalerhöhung

26.10.2016 09:38

Ad-hoc-Meldung nach § 15 WpHG vom 26. Oktober 2016

_wige MEDIA AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

_wige MEDIA AG beschließt Kapitalerhöhung

- Ca. 1,6 Mio. neue Aktien bei institutionellen Anlegern zum Platzierungspreis von EUR 2,30 platziert - Bruttoemissionserlös beträgt ca. EUR 3,7 Mio. - Emission überzeichnet - Mittelverwendung zur Vorfinanzierung weiterer Großprojekte geplant

Köln, 26. Oktober 2016: Der Vorstand der _wige MEDIA AG, Köln, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital wird um EUR 1.604.761,00 gegen Bareinlage durch Ausgabe von 1.604.761 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie erhöht (die "Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2016 gewinnberechtigt. Die Neuen Aktien wurden bei ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung im Inland und im europäischen Ausland zum Erwerb angeboten und vollständig zum Platzierungspreis von EUR 2,30 je Neuer Aktie platziert. Die Emission war überzeichnet.

Die Einnahmen sollen das Working Capital stärken, insbesondere aber für mögliche Vorfinanzierungen von neuen Projekten, die sich derzeit in der Akquisition befinden, sowie zum Aufbau strategischer Wachstumsfelder genutzt werden. Ein wesentliches strategisches Wachstumsfeld wird dabei Sport-Total.tv sein: Die _wige MEDIA AG plant, deutsche Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik auszustatten, die es erlaubt, Spiele und Wettkämpfe in hoher Qualität und vollautomatisch auf verschiedenen Plattformen wie Internet oder Fernsehen zu übertragen. Dazu hat _wige bereits einen Exklusivvertrag mit einem Systemhersteller abgeschlossen. Die Testphase mit ersten Vereinen soll in den nächsten Monaten gestartet werden.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse wird voraussichtlich zum 27. Oktober 2016, die Einbeziehung der neuen Aktien in die bestehende Notierung voraussichtlich bis zum 28. Oktober 2016 erfolgen.

Die Transaktion wird von der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt am Main, als Sole Global Coordinator begleitet.

Unternehmenskontakt: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.wige.de Tel: +49 (0) 221-7 88 77-0 Fax: +49 (0) 221-7 88 77- 199 info@wige.de Investor Relations Kontakt: BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Gießerallee 6 47877 Willich Tel: +49 (0) 21 54 -8122-0 Fax: +49 (0) 2154-8122-11 wige @kommunikation-bsk.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: _wige MEDIA AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@wige.de Internet: www.wige.de ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate Exchange

