Lieber Leser,

das dritte Quartal war für Apple Inc. weniger erfolgreich. Die Verkaufszahlen der Apple-Watch sind um mehr als 70 Prozent gesunken. Weiterhin verkaufte Apple 45,5 Millionen iPhones während im letzten Jahr über den gleichen Zeitraum noch 48 Millionen Geräte an den Mann gebracht wurden. Der Einbruch entstand durch die schwächeren Verkaufszahlen in den USA und auf dem chinesischen Großmarkt. China alleine hatte einen Umsatzrückgang von über 30 Prozent für iPhones zu verzeichnen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...