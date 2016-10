Hamburg (ots) -



Top-Model und Moderatorin Lena Gercke will wieder vermehrt in ihrer Heimat arbeiten. "Ich habe mich bewusst entschieden, dass ich mehr Zeit in Deutschland verbringen möchte", sagte die 28-Jährige im Interview mit GALA (Ausgabe 44/16, ab morgen im Handel). Grund dafür seien Freund Kilian Meyer-Wohlfahrt und ihr Wunsch nach mehr Sozialleben. Auch eine Familie zu gründen, steht auf ihrer Agenda. "Das Thema Kinder rückt näher, je mehr Stabilität ich in meinem Leben habe und je älter ich werde."



