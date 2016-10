Das Analysehaus S&P Global hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Pharma- und Pflanzenschutzkonzern habe in den ersten neun Monaten des Jahres die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Jit Hoong Chan in einer Studie vom Mittwoch. Er bleibt mit Blick auf die kurzfristigen Geschäftsaussichten optimistisch. Die anstehende Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto sieht der Experte wegen der langfristigen Wachstumschancen in diesem Bereich ebenfalls positiv./gl/ajx

AFA0027 2016-10-26/11:26

ISIN: DE000BAY0017