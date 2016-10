München (ots) - Statement von Eva Gottstein, sicherheitspolitische Sprecherin der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion und stellvertretende Vorsitzende des Innenausschusses im Bayerischen Landtag, zur Meldung "De Maizière: Können vorerst nicht auf Grenzkontrollen verzichten"



"Das ist eine vernünftige Entscheidung, die wegen der weiterhin mangelhaften Außensicherung der EU-Grenzen leider unabdingbar ist. Hoffentlich wird die Zeit genutzt, um gemeinsam in der Verantwortung für ein friedliches einiges Europa die Sicherheit des Schengenraums wiederherzustellen - ohne unsere humanitären Verpflichtungen in dieser Welt verraten zu müssen."



OTS: Freie Wähler Landtagsfraktion Bayern newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105508 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105508.rss2



Pressekontakt: Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion im Bayerischen Landtag Dirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 München Tel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.de