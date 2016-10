Berlin (ots) - Wachsende Märkte erhalten mehr Fläche - Neue, attraktive Standorte für Aussteller - Optimierung durch Bündelung der Märkte für Fachbesucher



Strategische Neugestaltung der Hallen auf der weltgrößten Reisemesse: Durch die Hallenumverteilung wird die ITB Berlin (8. bis 12. März 2017) den Veränderungen der globalen Reiseindustrie gerecht. "In den vergangenen Jahren ist die Nachfrage nach mehr Flächen und zweigeschossigen Standflächen für bestimmte Märkte gewachsen, der wir bislang leider nicht nachkommen konnten. Für einige Messehallen haben wir jetzt schon Wartelisten. Durch die neue, marktgerechte Aufgliederung der Hallen kommen wir der hohen Nachfrage nun nach", kommentiert David Ruetz, Head of ITB Berlin.



Speziell die dynamischen Märkte in den arabischen Ländern können durch die Umstrukturierung der Hallen ihr Angebot auf der ITB Berlin 2017 vergrößern. Die Märkte sind besser gebündelt, was den Fachbesuchern bei der Planung ihrer Termine zugutekommt. Die großen Tourismusziele im Mittelmeerraum wie Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Portugal, Zypern und Spanien sowie die Länder Ungarn und Serbien haben ihre neue Messe-Heimat in der Eingangsebene, in den Hallen 1.1 und 2.1, direkt am Eingang Süd. Neu präsentieren sich die Vereinigten Arabischen Emirate in der zentral gelegenen Halle 2.2. Ägypten, Bahrain, Israel, Jordanien und Libanon und neu auch Saudi Arabien befinden sich ab 2017 in Halle 4.2. Direkt nebeneinander platziert sind jetzt Mittelamerika und Karibik in Halle 22 sowie Südamerika in Halle 23. Bereits zur ITB Berlin 2016 sind die Länder Armenien, Bulgarien, Georgien und Polen in die Halle 15.1 gezogen und sind auch im kommenden Jahr wieder dort zu finden.



Der neue, gültige Hallenplan steht auf http://www.itb-berlin.de/Aussteller/Messegelaende/ zum Download bereit. Zur ITB Berlin 2017 werden in den 26 Hallen auf dem Messegelände unter dem Funkturm mehr als 10.000 Aussteller aus über 180 Ländern erwartet.



Über die ITB Berlin und den ITB Berlin Kongress



Die ITB Berlin 2017 findet von Mittwoch bis Sonntag, 8. bis 12. März, statt. Von Mittwoch bis Freitag ist die ITB Berlin für Fachbesucher geöffnet. Parallel zur Messe läuft der ITB Berlin Kongress von Mittwoch bis Samstag, 8. bis 11. März 2017. Er ist weltweit der größte Fachkongress der Branche. Mehr Informationen sind zu finden unter www.itb-kongress.de. Die ITB Berlin ist die führende Messe der weltweiten Reiseindustrie. 2016 stellten mehr als 10.000 Aussteller aus 187 Ländern ihre Produkte und Dienstleistungen rund 180.000 Besuchern, darunter 120.000 Fachbesuchern, vor.



