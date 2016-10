Mainz (ots) -



Manchmal wissen sie nicht, ob es weitergeht mit ihrem Geschäft und dem Handwerk, für das es steht, denn es fehlt der Nachwuchs: Drei Handwerksmeister und ihre Auszubildenden begleitet die zweiteilige Reportage "Drama Lehrling" im SWR Fernsehen auf ihrer schwierigen Suche. Folge 1 "Aller Anfang ist schwer" läuft am 9. November, Folge 2 "Wer hält durch?" am 16. November, jeweils ab 21 Uhr.



Ein Metzger aus Prüm in der Eifel, ein Bäcker von der Mosel und ein Sattler aus Ettlingen haben alle das gleiche Problem: Sie finden kaum mehr Auszubildende. Denn wer will schon um 3 Uhr aufstehen, um in einer heißen Backstube zu stehen, wer bei einer Schlachtung Schweineblut und Gedärme auffangen oder acht Stunden lang Leder zuschneiden? Klassische Lehrberufe sind nicht mehr attraktiv, so scheint es. Diese Betriebe versuchen dennoch, Lehrlinge zu bekommen, auszubilden und dann auch als Mitarbeitende zu halten. Wird das den drei Meistern gelingen? Werden Ausbilder und Lehrlinge miteinander zurechtkommen?



Beobachtung über ein Jahr



Die SWR-Autoren Gudrun Thoma und Sebastian Schütz haben die Handwerksbetriebe ein Jahr lang mit der Kamera besucht und zahlreiche junge Leute kennengelernt, die eine Lehre angefangen, aber auch wieder abgebrochen haben. Es gab viele Neustarts, doch auch Zweifel - bei Meistern wie bei Lehrlingen. Tapferes Durchhalten, Schummeleien bei der Biografie und kleine Fluchten waren zu beobachten. In Teil 1 "Aller Anfang ist schwer" starten die ersten Azubis in ihr neues Leben in den Handwerksbetrieben. In Teil 2 "Wer hält durch?" haben sie schon einige Zeit in den Betrieben verbracht. Was ist aus den hoffnungsfrohen oder auch holprigen Anfängen geworden? Ihnen, aber auch ihren Ausbildern, stellt sich die Frage, wer bis zum Schluss durchhält und die Lehre bis zu einem Abschluss schafft.



