OT (Oberthur Technologies), ein weltweit führender Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und Lösungen im Bereich eingebetteter Sicherheitssoftware, wird den Investoren seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2016 am Donnerstag, dem 10. November2016 vorlegen.

Didier Lamouche (CEO) und Anne-France Laclide (CFO) werden die Finanzergebnisse vorstellen und am gleichen Tag um 16 Uhr Ortszeit Paris (15 Uhr Londoner Zeit/10 Uhr New Yorker Zeit) für die Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen.

Die Einwahlnummern für die Telefonkonferenz erhalten Sie auf unserer Website unter http://investors.oberthur.com.

ÜBER OBERTHUR TECHNOLOGIES

OT ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich eingebetteter digitaler Sicherheitslösungen, die beim Anbinden, Authentifizieren und Bezahlen Schutz bieten.

OT ist auf wachstumsstarken Märkten strategisch positioniert und bietet eingebettete Sicherheitssoftwarelösungen für Endgeräte sowie damit verbundene Fernverwaltungslösungen für eine Vielzahl internationaler Kunden, darunter Banken und Finanzinstitute, Mobilfunkbetreiber, Behörden und Regierungen sowie Hersteller vernetzter Objekte und Ausrüstungen.

OT beschäftigt über 6.500 Mitarbeiter weltweit, von denen nahezu 700 in der Forschung und Entwicklung tätig sind. Das internationale Vertriebsnetz von OT mit 39 Servicezentren und vier regionalen Produktionszentren betreut Kunden in 169 Ländern. Weitere Informationen: www.oberthur.com

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIENVERTRETER

Elan-Edelman

Chloé Tisseuil Elise Cognacq

Tel.: +33 1 86 21 50 54 +33 1 86 21 50 67

chloe.tisseuil@elanedelman.com / elise.cognacq@elanedelman.com