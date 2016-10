Die NordLB hat das Kursziel für Renault von 82 auf 85 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Indem nun auch Mitsubishi der Allianz aus Renault, Nissan und Lada beitrete, würden Einsparungen bei den Kosten für Forschung und Entwicklung sowie im Einkauf ermöglicht, schrieb Analyst Frank Schwope in einer Studie vom Mittwoch. Andererseits erscheine das Konstrukt aufgrund fehlender Mehrheitsbeteiligungen und unternehmenskultureller Unterschiede recht fragil. Der Experte hob in seiner Studie zudem das deutliche Absatz- und Umsatzplus von Renault in den ersten neun Monaten des Jahres hervor./ajx/das

ISIN: FR0000131906