Mainz (ots) -



Woche 45/16 Sonntag, 06.11.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



16.15 Wohnungsmarkt am Limit - Wenn die Miete explodiert Deutschland 2015 Miet-Wahnsinn in Deutschland um 16.15 Uhr - entfällt!



16.55 Teuer Wohnen - Die Jagd auf Luxusimmobilien Deutschland 2014



17.40 Wohlstand für alle?



18.10 Wie fair sind unsere Löhne? Der große Gehalts-Check Deutschland 2015



18.55 ZDFzeit Wie korrupt ist Deutschland? Der große Check Deutschland 2016



(weiter im Ablauf wie vorgesehen)



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121