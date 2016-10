Die australische Investmentbank Macquarie hat die Einstufung für Lanxess nach einer Analyse der US-Preisentwicklung für Kautschukprodukte auf "Outperform" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Preis für Butadiene sei in Asien stärker gestiegen als in Europa oder den USA, schrieb Analyst Cooley May in einer Studie vom Mittwoch. Dies sei positiv für den Gummiproduzenten Lanxess, der einen Vorteil gegenüber seinen asiatischen Wettbewerbern genieße./tih/das

ISIN: DE0005470405