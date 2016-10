Bonn (ots) - Grusel-Clowns versetzen Deutschland in Angst und Schrecken. Aber nicht nur sie. Hassmails und Drohungen vergiften das gesellschaftliche Klima. Reichsbürger greifen Polizisten an. Der gefährliche Clown-Trend ist also kein Einzelphänomen. Es herrscht eine neue Bereitschaft zu Gewalt und Übergriffen auf alles und jeden. Sogar vor Beamten und Sicherheitspersonal wird kein Halt gemacht.



Woher kommt diese neue Gewaltbereitschaft? Warum werden gesellschaftliche Regeln und Gesetze in Frage gestellt? Ist die deutsche Gesellschaft verroht?



Alexander Kähler diskutiert u.a. mit



- Markus Nierth, Autor und ehemaliger Bürgermeister Tröglitz - Prof. Christian Pfeiffer, Kriminologe



