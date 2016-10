London (ots/PRNewswire) -



Das unabhängige Design-Beratungsunternehmen für die Kundenerfahrung Start gibt die Akquisition von StartJG Hong Kong durch Fitch bekannt. Die Akquisition erfolgt zu einer Zeit, in der die wichtigsten Zentren von Start im Vereinigten Königreich und im Nahen Osten ihren Fokus auf die Bereitstellung digitaler Technologien sowie auf verbesserte designorientierte Lösungen für die Kundenerfahrung für die weltweit tätigen Kunden über diese "Exzellenzzentren" legen.



StartJG Hong Kong, im Jahr 2009 von Managing Director Jonathan Cummings gegründet, gewann im Jahr 2014 den Preis Hongkongs Markenberatungsunternehmen des Jahres. Cummings und General Manager Cally Williams werden Teil vom leitenden Führungsteam für Südost- und Nordasien bei Fitch.



Cummings erklärte: "Mit der Unterstützung von Start sind wir zu einem anerkannt führenden Unternehmen in der Region mit einer Belegschaft von 40 Leuten herangewachsen. Durch diese Akquisition können wir unser Angebot weiter ausbauen. Im Namen des Teams kann ich sagen, dass wir der Zukunft mit Spannung entgegenblicken."



Der Präsident von Start, Mike Curtis, erklärte: "Wir freuen uns, diese Akquisition mit Fitch abschließen zu können, einem Unternehmen, dass ich gut kenne, da dort im Jahr 1988 meine Karriere begann. Jonathan und sein Team haben einen großartigen Deal abgeschlossen. Wir freuen uns über Starts Rolle beim Wachstum des Unternehmens und wünschen Fitch Hongkong viel Erfolg."



Mit einer nachweislichen Erfolgsgeschichte im Bereich digitale Transformation und Design der Kundenerfahrung für Marken wie Adidas, Barclays und Virgin wird sich Start darauf konzentrieren, seine weltweiten Partnerschaften weiter auszubauen durch: Erweiterung des umfangreichen Portfolios an designbasierten Lösungen; weitere Investition in Technologie, um cloudbasierte Kollaborationsplattformen anbieten zu können und Ermöglichung vielfältigerer Zugriffsoptionen auf seine spezialisierten Kerndesignfähigkeiten und Beratungsdienstleistungen.



Curtis fügte hinzu: "Kunden brauchen mehr direkten Zugang zu Expertenteams. Wir glauben daran, dass unsere Zukunft intelligentere Arbeitspraktiken unabhängig von Standorten brauchen. Starts Connected Retail Platform bietet Marken bereits kollaborative Remote-Arbeitsumgebungen. Diese greifbaren Lösungen ermöglichen es unseren Kunden, engere, aufschlussreichere Beziehungen mit ihren Kunden aufzubauen. Für uns bedeutet dies ein klügeres Arbeiten. In unserem 20. Jahr des Bestehens wird es Zeit für ein klügeres Start."



Kevin Gill, Start UK CEO, fügte hinzu: "Das Vereinigte Königreich ist nachweislich führend in Design-Exzellenz und der Ort, wo sich unsere erstklassigen Designtalente befinden. Unser Standort in Dubai hat sich zu einem strategischen Gateway gemausert und unser neues Modell wird von hier aus weiter entwickelt."



Informationen zu Start



Start ist ein unabhängiges weltweit tätiges Design-Beratungsunternehmen mit vielseitig qualifizierten Teams und kanalübergreifender Expertise. Start unterstützt Kunden dabei, einen Wettbewerbsvorteil zu erreichen, indem Lösungen für die Verbesserung der Kundenerfahrung definiert und gestaltet werden.



OTS: Start newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117165 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117165.rss2



Pressekontakt: Rachel O'Rourke, +44(0)20-7269-0101, rachel.orourke@startjg.com