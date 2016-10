Zürich (awp) - Der Milchverarbeiter Emmi ist in Asien bisher relativ wenig engagiert und macht dort lediglich einen Umsatz von rund 20 Mio CHF. Wie Konzernchef Urs Riedener im Interview mit der "Handelszeitung" (Vorabdruck Ausgabe 27.10.) sagte, glaubt er an eine Verdoppelung "in den nächsten fünf Jahren". Emmi verfolgt ...

