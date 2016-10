Datenbrillen erlauben Menschen, sich in andere Personen und Lebewesen zu versetzen. Studien zeigen: Die Technik hilft uns, emphatischer zu werden.

Nichts ist heute leichter, als zu einem echten Schwein zu mutieren. Du setzt eine Virtual-Reality-Brille auf, drückst auf Play - und schon sitzt du in einem Stall, zwischen lauter anderen Schweinen wie dir.Auf kaltem Boden, hinter Metallgattern, in kaltem Neonlicht. Dann hörst du eine Stimme: "Du weiß nicht, warum du hier bist", sagt sie. "Aber du bist hinter Gittern." Und binnen weniger Minuten zieht dein Schweineleben an dir vorbei: Du liegst lethargisch in deinen Exkrementen, bekommst den Schwanz ohne Betäubung abgeschnitten, siehst noch, wie die Schlachter deine kreischenden Verwandten abmurksen, bis du selbst aufs Schafott kommst.

"Durch die Augen eines Schweins" heißt der Film, den die Tierschützer des Vereins Animal Equality auf YouTube gestellt haben. Mit einer 360-Grad-Kamera filmten sie in Schweinezuchten und Schlachthäusern das erbärmliche Leben unserer tierischen Mitbewohner auf Planet Erde. Wer sich den Film per Datenbrille anschaut, ist plötzlich mittendrin im Elend, sieht die Welt aus Schweinesicht. Ziel sei es, unseren Blick auf Tiere zu verändern, Mitgefühl für sie zu erzeugen, heißt es bei den Aktivisten. Mit Erfolg: Die deutsche Version, kommentiert von Musiker Thomas D, bekam 370.000 Klicks und erhielt den diesjährigen Webvideopreis.

Der grausige Trip durchs Schlachthaus ist einer von vielen, durchaus auch extremen Versuchen, das neue Medium Virtual Reality zu nutzen, um Menschen emphatischer zu machen, also ihr Mitgefühl für andere Lebewesen zu steigern. Denn unter Forschern gilt die virtuelle Realität inzwischen als die perfekte "Empathie-Maschine" ...

