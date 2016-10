Berlin/Potsdam (ots) - Die vierte Ausgabe der MEDIA CONVENTION Berlin findet vom 8. bis 10. Mai 2017 statt. Am 27. Oktober 2016 um 13 Uhr startet der Early-Bird-Vorverkauf für die MCB17 und die re:publica. Mit dem Gemeinschaftsticket besuchen Teilnehmerinnen und Teilnehmer beide Veranstaltungen in der STATION-Berlin zum Preis von einer. Die vergünstigten Early-Bird-Tickets sind in der Regel innerhalb weniger Stunden ausverkauft.



Ticketshop ab 27.10., 13 Uhr, https://re-publica.com/tickets



Die MEDIA CONVENTION Berlin (MCB) hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der wichtigsten Medienkongresse in Europa entwickelt. Hier tauschen sich nationale und internationale Experten aus Medien, Wissenschaft und Politik mit Entscheidungsträgern der digitalen Wirtschaft über aktuelle Fragen der Medien- und Netzpolitik, Markttrends und Entwicklungen der Mediengesellschaft aus - interdisziplinär, offen und diskursiv. Inspirierende Talks, Diskussionen und Workshops gepaart mit einem einzigartigen Teilnehmer-Mix zeichnen die Konferenz aus: Start-up trifft auf Global Player, Filmemacherin auf Game Geek, Netz-Aktivist auf Intendantin, Blogger auf Redakteurin, Medienpolitikerin auf Entwickler.



Bereits im vierten Jahr findet die MCB17 gemeinsam mit der re:publica, einem der größten Festivals der digitalen Gesellschaft, in der STATION-Berlin statt. Zu den beiden Events kamen 2016 über 8.000 Besucher aus mehr als 60 Ländern. Die MEDIA CONVENTION Berlin wird veranstaltet vom Medienboard Berlin-Brandenburg und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) in Kooperation mit der re:publica und im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg.



