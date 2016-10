Die US-Finanzaufseherin Romero schlägt ein neues Verfahren vor, um Bankchefs bei Skandalen persönlich belangen zu können. Damit sollen nicht nur die "kleinen", sondern auch Top-Manager hinter Gitter gebracht werden.

Christy Goldsmith Romero tut etwas, was andere Finanzaufseher in den USA nicht zustande bringen: Sie schickt Banker ins Gefängnis. Insgesamt 35 Mal ist das ihrer Behörde laut dem letzten Quartalsbericht vom Juli 2016 gelungen. In 13 weiteren Fällen warten die Beschuldigten nur noch auf die Höhe des Strafmaßes. Das Problem dabei: Die Chefin von SIGTARP, wie die Abkürzung ihres Büros lautet, konnte bisher nur Angehörige von Kleinbanken bestrafen.

Jetzt schlägt sie ein neues Verfahren vor, um auch die großen Fische zu fangen. Top-Banker, sagt sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters, sollten regelmäßig bezeugen, dass es in ihrer Bank keinen kriminellen Betrug und keinen zivilrechtlichen Missbrauch gibt. Die Idee ist offenbar, Banker leichter persönlich belangen zu können, wenn sich ihre Zusicherung als falsch herausstellt.

SIGTARP ist die Abkürzung für die Behörde, die die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...