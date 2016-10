Der bayerische Automobilhersteller will in München ein Entwicklungszentrum bauen, um seine Experten für autonomes Fahren an einem Standort vereinen. Zusätzlich sollen zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

BMW will im Großraum München ein Entwicklungszentrum für autonomes Fahren mit rund 2000 Mitarbeitern aufbauen. "Wir wollen Mitte 2017 loslegen", sagte ein Konzernsprecher am Mittwoch. Derzeit arbeiteten einige BMW-Experten für autonomes Fahren im Forschungs- und Entwicklungszentrum ...

