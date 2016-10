Zürich - Claudio Schneider (43) stösst per 1. November 2016 als Partner zum Team der Kreditver-mittlungsplattform LEND. Schneider bringt über 17 Jahre Erfahrung im Investment Banking mit. Für die Barclays Capital leitete er das institutionelle Fixed Income Credit Geschäft in der Schweiz. Davor arbeitete er als Senior Credit Trader und Risikomanager für die UBS Investment Bank in London. Neben Unternehmensanleihen und -krediten umfasst seine Expertise Kreditderivate sowie die Verbriefung von Kreditforderungen. Er ist mit den Bedürfnissen institutioneller Investoren somit bestens vertraut.

Schneider wird bei LEND sowohl auf operativer als auch strategischer Ebene involviert sein. Er wird sich schwerpunktmässig mit der Akquise von institutionellen Investoren befassen. Diesen Bereich will LEND weiter auf- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...