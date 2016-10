Stuttgart (ots) - Der junge Autohersteller hat fast keine Gemeinsamkeiten mit der früheren Bremer Kultmarke. Hinter Borgward steht als Investor der chinesische Lastwagenbauer Foton, produziert werden die Autos bislang nur in einer Fabrik bei Peking. Autos aus dem roten Riesenreich haben hierzulande aber keinen guten Ruf. Mit der Fertigung in Bremen kann Borgward das Gütesiegel "made in Germany" beanspruchen, obwohl der geplante Montagestandort, der mit sehr überschaubaren Investitionen geschaffen wird, alles andere als eine vollwertige Fabrik mit hoher Wertschöpfung ist.



OTS: Stuttgarter Zeitung newsroom: http://www.presseportal.de/nr/48503 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_48503.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Zeitung Redaktionelle Koordination Telefon: 0711 / 72052424 E-Mail: spaetdienst@stzn.de http://www.stuttgarter-zeitung.de