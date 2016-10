Die neue Verkaufssaison ist bereits gestartet, und KIKU Hemisphäre Nord erwartet eine Erntemenge von ca. 25.000 Tonnen in Europa und den USA. "Einige Anbaugebiete sind noch voll in der Ernte," erklärt Jürgen Braun, der CEO von KIKU Apples. "Andere wie Washington State waren heuer sehr früh dran. Unser US Partner CMI kommt gerade aus der PMA mit innovativen...

