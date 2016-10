Die Ministerin für Landwirtschaft, Fischerei und Ländliche Entwicklung von Andalusien, Carmen Ortiz, gab in Motril (Granada) am Montag, dem 24. Oktober, bekannt, dass andalusische Erzeuger, die ihre Produkte nicht weiterverarbeiten müssen, ab dieser Woche direkt an die Abnehmer ohne Zwischenhändler verkaufen können. Bildquelle: Shutterstock.com Diese Maßnahme...

