Europäische Kommission erteilt Genehmigung für Randstad-Transaktion; damit liegen alle Genehmigungen der Aufsichtsbehörden vor



Aktionären wird weiterhin empfohlen, ihre Aktien im Rahmen des Angebots von Randstad anzudienen, das für Aktionäre von Monster ein Barangebot mit Aufschlag von 3,40 USD pro Aktie für alle ihre Aktien vorsieht



Weston, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW) ("Monster" oder "das Unternehmen"), hat heute bekanntgegeben, dass das am 25. Oktober 2016 von einer Konzerngesellschaft der MediaNews Group, Inc. ("MNG"), unterbreitete, weit reichenden Bedingungen unterliegende Teilübernahmeangebot zum Ankauf von ca. 10 % der ausstehenden Stammaktien von Monster zu einem Preis von 3,70 USD pro Aktie von seinem Vorstand einstimmig zurückgewiesen wurde.



"Der Vorstand und die Geschäftsleitung von Monster sind der Maximierung des Unternehmenswerts verpflichtet", sagte Tim Yates, Chief Executive Officer von Monster. "Das Teilübernahmeangebot von MNG ein erneuter Versuch von MNG die Transaktion zwischen Monster und Randstad zum Scheitern zu bringen, damit MNG die Kontrolle über das Unternehmen erlangen kann, ohne an all die Monster-Aktionäre eine Kontrollprämie zu zahlen. Der Vorstand von Monster wiederholt einstimmig seine Empfehlung an die Aktionäre von Monster, ihre Aktien im Rahmen des Barangebots mit Aufschlag von 3,40 USD pro Aktie von Randstad anzudienen."



Bei der Prüfung des Angebots mit Assistenz seiner unabhängigen Finanz- und Rechtsberater hat der Vorstand von Monster unter anderen Faktoren die folgenden wesentlichen Fragen berücksichtigt:



- Das Teilübernahmeangebot von MNG bietet nur 3,70 USD pro Aktie für ca. 10 % der ausstehenden Stammaktien von Monster - Das Teilübernahmeangebot von MNG ist zugleich illusorisch und unterliegt weit reichenden Bedingungen, die im Interesse von MNG sind, nicht im Interesse der Aktionäre von Monster. Beispiele: - Das Teilübernahmeangebot unterliegt der erfolgreichen Abwicklung des getrennten Einwilligungsersuchens von MNG, das den Austausch der derzeitigen Vorstandsmitglieder von Monster vorsieht - Darüber hinaus unterliegt es der Bedingung, dass die Monster-Aktien an jedem Börsentag zu einem Schlusskurs von mindestens 3,00 USD pro Aktie gehandelt werden, einschließlich nach Kündigung der Randstad-Transaktion und während einer etwaigen Angebotsverlängerung durch MNG, wobei der Vor-Randstad-Aktienschlusskurs bei 2,77 USD lag und Forschungsanalysten einen Zielkurs bis hinunter zu 2,00 USD pro Aktie bei einer Kündigung der Randstad-Transaktion nahegelegt haben - Das Teilübernahmeangebot unterliegt außerdem der Kündigung des Übernahmeangebots und der Fusionsvereinbarung mit Randstad - Ausgehend vom Kurs der Monster-Aktien vor der Ankündigung der Transaktion mit Randstad Holding nv (AMS: RAND) ("Randstad") wäre der Mischwert des Teilübernahmeangebots von MNG weitaus weniger wert als das Barangebot von Randstad von 3,40 USD pro Aktie - Ein Abschluss der Transaktion kurz nach Ablauf des Übernahmeangebots von Randstad am Freitag, den 28. Oktober 2016 wird erwartet unter der Annahme, dass der Großteil der ausstehenden Aktien angedient wird



Monster plant noch heute bei der Securities and Exchange Commission seine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 einzureichen.



Genehmigung der Europäischen Kommission



Wie bereits zuvor am 9. August 2016 bekanntgegeben, hat Monster eine endgültige Vereinbarung mit Randstad unterzeichnet, die die Übernahme von Monster durch Randstad zum Preis von 3,40 USD pro Aktie in bar vorsieht. Die Europäische Kommission hat heute ihre Genehmigung zu der ausstehenden Transaktion mit Randstad erteilt. Damit liegen alle Genehmigungen der Aufsichtsbehörden vor.



Evercore agiert als Finanzberater für Monster und Dechert LLP dient als Rechtsbeistand.



Informationen zu Monster



Monster Worldwide, Inc. (NYSE: MWW), bringt die Menschen, egal, wo sie sich aufhalten, mit passenden Jobangeboten zusammen. Monster ist ein globaler Marktführer und hilft den Leuten seit mehr als 20 Jahren dabei, das Beste aus ihrem Leben zu machen. Stellensuchende finden die für sie perfekten Jobs, Arbeitgeber finden ihre Idealbesetzungen. Das Unternehmen ist mit seinen umfangreichen, differenzierten Diensten in den Bereichen Arbeitsvermittlung, Karrieremanagement, Rekrutierung und Talentmanagement heute in mehr als 40 Ländern vertreten. Monster agiert weiterhin als Pionier in der Rekrutierung und transformiert die Branche mit fortschrittlicher Technologie durch intelligente digitale, soziale und mobile Lösungen, darunter unsere Aushänge-Website monster.com® und ein riesiges Angebot and Produkten und Dienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter monster.com/about (http://www.monster.com/about).



Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteten Aussagen



In dieser Mitteilung enthaltene Aussagen zu dem Teilübernahmeangebot (das "MNG-Übernahmeangebot") durch Strategic Investment Opportunities LLC (der "MNG-Offerent"), eine Konzerngesellschaft der MediaNews Group, Inc. ("MNG"), für 10 % der Stammaktien von Worldwide, Inc. ("Monster"), dem Einwilligungsersuchen von MNG, der vorgeschlagenen Transaktion von Monster mit Randstad North America, Inc. ("Randstad"), dem voraussichtlichen zeitlichen Rahmen für den Abschluss der vorgeschlagenen Transaktion mit Randstad, zukünftigen Finanz- und Betriebsergebnissen, zukünftiger Kapitalstruktur und Liquidität, Vorteilen der vorgeschlagenen Transaktion mir Randstad, allgemeinen Geschäftsaussichten sowie alle weiteren Aussagen zu den zukünftigen Erwartungen, Überzeugungen, Zielen, Plänen oder Aussichten des Vorstands oder der Geschäftsführung von Monster, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Jegliche Aussagen, die keine historischen Fakten wiedergeben (einschließlich Formulierungen wie "erwarten", "beabsichtigen", "antizipieren", "einschätzen", "vorhersagen", "glauben", "sollte", "potenziell", "kann", "prognostizieren", "Zielsetzung", "planen", "abzielen" und ähnliche Begriffe), dienen als zukunftsgerichtete Aussagen. Aufgrund einer Reihe von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Unwägbarkeiten in Bezug auf den Zeitpunkt der Beendigung der vorgeschlagenen Transaktion, die Fähigkeit, erforderliche regulatorische Genehmigungen einzuholen, das Angebot einer Mehrheit der ausstehenden Stammaktien von Monster, die Möglichkeit, dass konkurrierende Angebote gemacht werden und Erfüllung der oder Verzicht auf die übrigen Voraussetzungen für den Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion; die möglichen Auswirkungen von Bekanntgabe oder Vollzug der vorgeschlagenen Transaktion auf die Beziehungen unter anderem zu Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden; sowie weitere Faktoren und finanzielle, operative und rechtliche Risiken und Unwägbarkeiten, die in den öffentlichen Berichten von Monster bei der Securities and Exchange Commission (die "SEC") dargelegt sind, einschließlich der Abschnitte "Risk Factors" im Jahresbericht von Monster auf Formular 10-K mit Abschluss zum 31. Dezember 2015 und nachfolgender Quartalsberichte auf Formular 10-Q sowie in den von Randstad, Randstad Holding nv und Monster eingereichten bzw. einzureichenden Unterlagen zum Übernahmeangebot. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln nur die Sicht zum entsprechenden Zeitpunkt wider. Außer in den gesetzlich geregelten Fällen übernimmt Monster keine Verpflichtung, irgendwelche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren.



Hinweis für Investoren



Das Übernahmeangebot von Randstad für Stammaktien von Monster wurde am 6. September 2016 unterbreitet. In Zusammenhang mit diesem Angebot haben Randstad, seine Muttergesellschaft Randstad Holding nv und seine Konzerngesellschaft Merlin Global Acquisition, Inc., bei der SEC ein Tender Offer Statement auf Schedule TO eingereicht und Monster hat bei der SEC eine begründete Stellungnahme auf Schedule 14D-9 eingereicht. Den Aktionären von Monster wird nachdrücklich die Lektüre des Tender Offer Statement (einschließlich Kaufangebot, Übermittlungsschreiben und zugehöriger Unterlagen zum Übernahmeangebot) und der zugehörigen von Monster bei der SEC eingereichten begründeten Stellungnahme auf Schedule 14D-9 empfohlen, da diese wichtige Informationen zu der vorgeschlagenen Transaktion enthalten. Diese Unterlagen können kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden. Des Weiteren können Kopien des Kaufangebots, Übermittlungsschreibens und anderer zugehöriger Materialien kostenlos bei MacKenzie Partners, Inc., angefordert werden, die Informationsstelle für das Übernahmeangebot. Diese können Sie gebührenfrei unter (800) 322-2885 (oder außerhalb der USA/Kanadas unter +1 212-929-5500 als R-Gespräch) oder per E-Mail unter monster@mackenziepartners.com erreichen.



Monster hat bei der SEC eine begründete Stellungnahme zu dem von dem MNG-Offerenten, seiner Konzerngesellschaft, MNG und seinem letztgültigen Mutterkonzern MNG Enterprises, Inc., eingeleiteten MNG-Übernahmeangebot eingereicht. Den Aktionären von Monster wird nachdrücklich die Lektüre der begründeten Stellungnahme, die Monster am 26. Oktober 2016 auf Schedule 14D-9 bei der SEC einreichen wird, sowie aller weiteren relevanten Dokumente, die Monster bei der SEC einreichen wird, nach ihrem Erscheinen empfohlen, da diese wichtige Informationen zu dem MNG-Übernahmeangebot enthalten. Diese Unterlagen können kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden.



Monster und seine Direktoren und Mitglieder der Geschäftsleitung könnten als Teilnehmer in dem Ersuchen um Einwilligungswiderruf von Monster-Aktionären in Zusammenhang mit dem von MNG und einiger ihrer Konzerngesellschaften angestrengten Einwilligungsersuchen betrachtet werden. Informationen über die Direktoren und Mitglieder der Geschäftsleitung von Monster und ihre Aktienbeteiligung an Monster sind in dem am 28. April 2016 bei der SEC eingereichten Proxy Statement zur Hauptversammlung von Monster 2016 dargelegt. Informationen über die Direktoren und Mitglieder der Geschäftsleitung von Monster sind in dem am 11. Februar 2016 bei der SEC eingereichten Jahresbericht von Monster auf Formular 10-K mit Abschluss zum 31. Dezember 2015 dargelegt. Für weitere Informationen zu den direkten und indirekten Beteiligungen der Teilnehmer in dem Ersuchen um Einwilligungswiderruf in Zusammenhang mit dem von MNG und einiger ihrer Konzerngesellschaften angestrengten Einwilligungsersuchen können Investoren und Wertpapierinhaber die am 18. Oktober 2016 als Reaktion auf das Einwilligungsersuchen bei der SEC eingereichte definitive Einwilligungswiderrufserklärung lesen. Den Aktionären von Monster wird nachdrücklich die Lektüre einer solchen Einwilligungswiderrufserklärung (einschließlich aller Änderungen oder Zusätze) sowie aller weiterer Dokumente empfohlen, die Monster bei der SEC einreichen wird, da diese wichtigen Informationen enthalten. Diese Unterlagen können kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov eingesehen werden.



Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150113/168978LOGO



OTS: Monster Worldwide, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/116086 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_116086.rss2



Pressekontakt: Investoren: Bob Jones +1 (212) 351-7032 bob.jones@monster.com



Medien: Matt Anchin +1 (212) 351-7528 matt.anchin@monster.com