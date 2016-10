Anerkennung als großartiger Arbeitgeber auf der Liste 2016 basiert auf Rückmeldungen der Mitarbeiter

Hilton (NYSE: HLT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der Liste der 25 besten multinationalen Arbeitgeber der Welt im Jahr 2016 aufgeführt ist, die von der globalen Forschungs- und Beratungsfirma Great Place to Work® zusammengestellt wird. Hilton wurde aufgrund der Einschätzungen seiner Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitsplätzen, Schulungsmöglichkeiten und Unterstützung eines ausgeglichenen Berufs- und Privatlebens sowie anderen Faktoren ausgewählt.

Mit einer Belegschaft, die mehr als 104 Länder und Gebiete umspannt, ist die Würdigung von Hilton das Ergebnis von positivem Feedback von Mitarbeitern rund um den Globus. Hilton war in allen 12 Landeslisten aufgeführt, in denen das Unternehmen in diesem Jahr beurteilt wurde, in China und der Türkei sogar auf Platz 1.

"Wir freuen uns sehr, dass wir unter den 25 besten multinationalen Arbeitgebern weltweit aufgeführt sind", erklärte Christopher J. Nassetta, President und CEO von Hilton. "Die harte Arbeit, Leidenschaft und Einsatzbereitschaft unserer Mitarbeiter sind der Kernpunkt des Erfolgs von Hilton. Wir haben zusammen eine unglaubliche Kultur aufgebaut, mit der wir die weltweit beste Gastlichkeit anbieten können und zwar sowohl unseren Gästen, als auch unseren fabelhaften Mitarbeitern, die Herz und Seele unseres Unternehmens darstellen."

Hilton bietet führende Programme rund um den Globus, die der Belegschaft eine großartige Arbeitsumgebung, Anreize und Berufslaufbahnen bieten, darunter beispielsweise:

Go Hilton , ein Programm für exklusive Reiseermäßigungen und Vorteile für Mitarbeiter und deren Angehörige und Freunde. Seit dem Start im vergangenen Mai wurde das Programm bereits zur Reservierung von 800.000 Zimmerübernachtungen genutzt.

, ein Programm für exklusive Reiseermäßigungen und Vorteile für Mitarbeiter und deren Angehörige und Freunde. Seit dem Start im vergangenen Mai wurde das Programm bereits zur Reservierung von 800.000 Zimmerübernachtungen genutzt. Würdigungsmöglichkeiten über Programme wie Catch Me at My Best, die CEO Light Warmth Awards und Team Member Appreciation Week, mit der Mitarbeiter aller Ebenen von Gästen, Kollegen und Vorgesetzten gewürdigt werden.

über Programme wie Catch Me at My Best, die CEO Light Warmth Awards und Team Member Appreciation Week, mit der Mitarbeiter aller Ebenen von Gästen, Kollegen und Vorgesetzten gewürdigt werden. Eine umfassende Unternehmensnachhaltigkeitsplattform , Travel with Purpose, die Mitarbeiter in die Lage versetzt, die Umwelt und Gemeinschaften in der ganzen Welt durch besondere Anlässe wie den Global Month of Service, die Travel with Purpose Action Grants und den Earth Month zu unterstützen.

, Travel with Purpose, die Mitarbeiter in die Lage versetzt, die Umwelt und Gemeinschaften in der ganzen Welt durch besondere Anlässe wie den Global Month of Service, die Travel with Purpose Action Grants und den Earth Month zu unterstützen. Hilton University , eine Ausbildungs- und Entwicklungsressource, die Mitarbeitern behilflich ist, ihre Berufslaufbahn zu planen und zu lenken und sich die dafür erforderlichen Fähigkeiten anzueignen.

, eine Ausbildungs- und Entwicklungsressource, die Mitarbeitern behilflich ist, ihre Berufslaufbahn zu planen und zu lenken und sich die dafür erforderlichen Fähigkeiten anzueignen. Ressourcen, die Hilton zu einem großartigen Arbeitgeber machen. Die Initiative "Heart of House" bietet Annehmlichkeiten wie WLAN, eine beliebte Speisekarte und ein ansprechendes Dekor für Mitarbeiter im Haus. Darüber hinaus dient das Foyer bei Hilton als Zentralstelle für alle Unternehmensneuigkeiten, darunter tägliche Meldungen von Mitarbeitern rund um den Globus, Hotelnachrichten, Executive Check-in, Community-Outreach-Gemeinschaftsinitiativen und andere mehr.

Die vollständige Liste der weltweit besten multinationalen Arbeitgeber (World's Best Multinationals) finden Sie hier. In Verbindung mit der sechsten jährlichen Liste veröffentlicht Great Place to Work® einen Bericht über großartige Arbeitgeber in der ganzen Welt.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen, das mehr als 4.800 Hotels in Verwaltungs-, Franchise-, Besitz- und Pachtverhältnissen sowie Timesharing-Anlagen mit insgesamt fast 789.000 Zimmern in 104 Ländern und Gebieten unterhält. Seit 97 Jahren setzt sich Hilton für die Weiterführung des traditionellen Angebots an außergewöhnlichen Erlebnissen für seine Gäste ein. Das Portfolio des Unternehmens umfasst 13 erstklassige globale Marken, darunter Hilton Hotels Resorts, Waldorf Astoria Hotels Resorts, Conrad Hotels Resorts, Canopy by Hilton, Curio A Collection by Hilton, DoubleTree by Hilton, Embassy Suites by Hilton, Hilton Garden Inn, Hampton by Hilton, Tru by Hilton, Homewood Suites by Hilton, Home2 Suites by Hilton und Hilton Grand Vacations. Das Unternehmen führt zudem das preisgekrönte Gästebonusprogramm Hilton HHonors®. Mitglieder von Hilton HHonors, die direkt über die bevorzugten Hilton-Kanäle buchen, erhalten Preisvorteile, wie exklusive Zimmertarife, kostenfreies Standard-WLAN sowie digitale Vorteile, die ausschließlich über die branchenführende App von Hilton HHonors erhältlich sind und mit der HHonors-Mitglieder einchecken, ihr Zimmer wählen und ihr Zimmer mit einem digitalen Schlüssel betreten können. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter news.hiltonworldwide.com und folgen Sie Hilton auf Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, LinkedIn und Instagram.

Über die Liste "World's Best Multinational Workplaces"

Seit 2011 ermittelt das Great Place to Work®-Institut die Top-Organisationen, die in mehreren Ländern, wo Betriebsniederlassungen unterhalten werden, großartige Arbeitsstätten schaffen. Die Liste der weltweit besten multinationalen Arbeitgeber wird unter dem Titel "World's Best Multinational Workplaces" veröffentlicht. Unternehmen, die für die multinationale Kategorie in Betracht gezogen werden wollen, müssen unsere Definition eines multinationalen Unternehmens erfüllen und auf mindestens 5 nationalen Listen der besten Arbeitgeber aufgeführt sein. In den nationalen Listen werden Unternehmen nach den Ergebnissen der Trust Index©-Mitarbeiterbefragungen und der Culture Audit©-Beurteilung aufgeführt. (In den USA wird die Gewinnerliste der Fortune 100 Best Companies to Work For® herangezogen.) Für die Anzahl der Länder, in der Mitarbeiter einer Organisation befragt wurden, und für den Anteil der in diesen Umfragen repräsentierten globalen Belegschaft einer Organisation werden zusätzliche Punkte vergeben. Die Ergebnisse der nationalen Listen und Zusatzpunkte werden für die Top-25-Rangliste kombiniert. Die Kandidaten müssen mindestens 5.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigen und 40 Prozent der Belegschaft (bzw. 5.000 Mitarbeiter) müssen außerhalb des Landes des Hauptgeschäftssitzes tätig sein. Die Kandidaten für die Liste der "World's Best Multinational Workplaces" 2016 wurden den folgenden Listen entnommen: Beste Arbeitgeber in Asien 2016, Beste Arbeitgeber in Lateinamerika 2016, Beste Arbeitgeber in Europa 2016, Beste Arbeitgeber in Kanada 2016, Beste Arbeitgeber in Nigeria 2016, Beste Arbeitgeber in Brasilien 2016 und ,Fortune Best Companies to Work For' in den USA 2016.

Über Great Place to Work®

Great Place to Work® ist die globale Autorität zu Fragen von vertrauenswürdigen, leistungsstarken Arbeitsplatzkulturen. Durch unternehmenseigene Beurteilungs-Tools, Beratungsdienste und Zertifizierungsprogramme, darunter die "Best Workplaces"-Listen und Arbeitgeberbeurteilungen, bietet Great Place to Work® die Maßstäbe, Rahmenrichtlinien und Expertise, die zur Schaffung, Aufrechterhaltung und Anerkennung außergewöhnlicher Arbeitsplatzkulturen notwendig sind. In Indien erstellt Great Place to Work® die jährliche Rangliste "India's Best Companies to Work For" in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift Economic Times sowie eine Reihe von branchenspezifischen Great Place to Work®-Listen, darunter "Beste Arbeitgeber" für IT und ITeS, Nicht-Regierungsorganisationen, KMU und Einzelhändler.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

