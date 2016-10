Umfragen deuten einen Wahlsieg Hillary Clintons an. Bei einer Podiumsdiskussion von WirtschaftsWoche und Alfred Herrhausen Gesellschaft in New York diskutierten Experten, was Clinton erreichen kann - und was nicht.

Egal, ob Donald Trump Präsident wird - die Bewegung hinter ihm bleibt. In diesem Punkt ist sich Robert Zoellick, früherer Weltbank-Präsident und Vize-Außenminister der Vereinigten Staaten, sicher. "Es geht nicht nur um die Wirtschaft oder um das Thema Einwanderung. Viele fühlen sich zurückgelassen", sagte Republikaner Zoellick. Die Menschen, die Trump unterstützen, hätten eben das Gefühl, dass die Welt schlechter und unfairer werde. Daraus ziehe der Geschäftsmann seine Stärke. "Ich glaube aber, dass er diese Wahl verliert." Am Mittwoch war Zoellick Gast bei einer Veranstaltung in New York City zur US-Präsidentschaftswahl - organisiert von der WirtschaftsWoche in Kooperation mit der Alfred Herrhausen Gesellschaft. Mit ihm auf dem Podium: Karen Donfried, frühere Beraterin für Europa-Angelegenheiten von US-Präsident Barack Obama und derzeit Präsidentin des German Marshall Fund sowie WiWo-Chefredakteurin Miriam Meckel und Gregor Peter Schmitz, Chef des WiWo-Hauptstadtbüros. Von Berlin aus debattierte via Live-Schalte Thomas Matussek mit, Geschäftsführer der Herrhausen Gesellschaft und früherer Botschafter Deutschlands in London sowie bei den Vereinten Nationen.

Obama-Kennerin Donfried ist ebenso überzeugt, dass das Phänomen Trump bleiben wird, selbst wenn er die Wahl verlieren sollte. "Die Emotionen, denen er eine Stimme gegeben hat, gehen nicht einfach weg." Das Szenario erinnert an die konservative Tea-Party-Bewegung, die sich im Jahr 2009 nach der Wahl von Barack Obama formiert hatte. Damals wurde Sarah Palin, die 2008 auf Seiten der Republikaner als Vizepräsidentin kandidierte, zur Ikone der Tea ...

Den vollständigen Artikel lesen ...