KÖLN (dpa-AFX) - Der "Kölner Stadt-Anzeiger" zu Ausweitung von Videoüberwachungen:

"Einer eingehenden Untersuchung wert ist die Frage, ob sich Terroristen mit ausgefeilten Gesichtserkennungssystemen an Flughäfen direkt ausfindig und dingfest machen lassen. Das wäre ein Plus an Sicherheit. Die Einführung geeigneter Technik müsste von klaren Regeln flankiert sein. Ein Ja zu punktuellem Einsatz moderner Überwachungsanlagen darf nicht zum Einfallstor für die Speicherung von Gesichtern im großen Stil werden."/al/DP/she

AXC0004 2016-10-27/05:35